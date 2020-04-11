Россиянка показала отель в Подмосковье, куда туристов отправляют на карантин

Москва, 11 апреля. Россиянка, прибывшая из Греции, показала отель в Подмосковье, куда ее поместили на время изоляции. Девушка рассказала, что условия комфортные.

Всех туристов, которые возвращаются на родину, отправляют на 14-дневный карантин. Те, у кого нет жилья в Москве, находятся в отелях в Московской области.

Туристов хорошо кормят и регулярно осматривают медики. Продукты оставляют на тумбочке возле двери в номер, чтобы исключить любой контакт.

По словам прибывшей из Ларнаки туристки, ей измерили температуру и попросили заполнить анкету. Она указала лекарства, на которые у нее аллергия.

«Мы приехали в отель. В принципе, тут нам нравится, все условия для проживания есть», — пояснила девушка, ее слова передает телеканал «360».

После того, как туристы пройдут обсервацию, они смогут поехать домой.

По последним данным, в других странах находятся порядка 25 000 туристов из России. Они застряли там из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, в Московской области выявлено 1082 заболевших коронавирусом, вылечились 69 человек.

Жертвами коронавируса в Подмосковье стали 14 человек. Медики отмечают, что большинство умирают от осложнений, вызванных вирусом. Речь идет о двусторонней пневмонии и обострении хронических заболеваний пациента.