Власти увеличили число патрулей Росгвардии на улицах Москвы

Москва, 11 апреля. Сотрудников ГУ Росгвардии по Москве привлекли к проведению профилактических мероприятий по коронавирусу в столице, сообщается на сайте ведомства.

Росгвардейцы обеспечат охрану порядка на улицах Москвы. Число нарядов вневедомственной охраны и ОМОН увеличится. Они несут службу, помогая сотрудникам полиции проверять документы у граждан.

Сотрудники Росгвардии также выясняют у москвичей причину нарушения режима самоизоляции. Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно приостановить работу почти всех предприятий с 13 по 19 апреля.

Исключением являются органы государственной власти, больницы, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты.

Собянин отметил, что данные меры могут продлить при необходимости. Жители Москвы должны оставаться дома и беречь свое здоровье.

Они могут выйти на улицу в случае крайней необходимости — за продуктами в магазин и лекарствами в аптеку. В столице закрыты все развлекательные и досуговые центры, кафе и рестораны, буфеты и столовые.

Ограничения также ввели на работу букмекеров, кинотеатров, фитнес-залов, театров и других заведений.