Синоптики предупредили москвичей о дожде и сильном ветре

Москва, 11 апреля. Небольшой дождь ожидается в столице в субботу, воздух прогреется до 6 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся от 1 до 6 градусов тепла. Скорость ветра — до 10 метров в секунду, возможно усиление до 14 метров в секунду.

Погода 11 апреля соответствует климатической норме, влажность воздуха составит 50%, пишет РИАМО. Напомним, что на прошлых выходных температура воздуха в столице была на уровне 10-14 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, апрель в Москве должен быть по-настоящему весенним, но возможно похолодание.