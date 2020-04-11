Масштабную дезинфекцию в Москве проведут 12 апреля

Москва, 11 апреля. Рабочие проведут дезинфекцию в столице в воскресенье, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, специалисты обработают специальными препаратами все дороги, тротуары, парковки, дворы.

Особое внимание уделят территории медицинских учреждений, метро, остановок. Тщательно дезинфицируют общественные туалеты, МФЦ, станции очистки сточных вод, пишет РИАМО.

В дезинфекции задействуют свыше 4 000 единиц техники, добавил Бирюков. Он подчеркнул, что рекомендованные Роспотребнадзором препараты безопасны для человека и животных, но убивают вирусы.

Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила пандемию по коронаврусу 11 марта.