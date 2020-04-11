В Москве приостановлены все работы по благоустройству

Москва, 11 апреля. Все работы по благоустройству в Москве приостановлены с 00.00 11 апреля до особого распоряжения, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения», — заявил журналистам Бирюков.

Он уточнил, что будут несколько исключений. В частности, речь идет о проведении аварийных работ.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ухудшении ситуации в столице, передает RT. Со следующей недели в столице будет введен пропускной режим. Временно на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. В случае необходимости ограничения будут продлеваться.

Собянин призвал горожан запастись терпением и мужеством в период борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Он также попросил ответственно относиться к соблюдению норм, установленных столичными властями, подчеркнув, что «только так сможем справиться с этой напастью».

В пятницу, как передавала «Газета.ру», в столице возросло число жертв нового типа коронавируса: скончались еще восемь человек. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Таким образом число жертв COVID-19 в Москве возросло до 58 человек.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.