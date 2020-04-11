Москва, 11 апреля. МОЭК сообщает о снижении поступлений платежей за тепло в первую декаду апреля в сравнении с этим периодом в 2019 году. По отдельным категориям потребителей платежи сократились на 50%, сообщает пресс-служба компании.

«Ухудшение платежной дисциплины фиксируется по всем категориям потребителей, у некоторых — до 50%», — говорится в сообщении компании.

Директор филиала «Горэнергосбыт» МОЭК Александр Запруднов выразил мнение, что падение платежей может быть связано «с переходом организаций-потребителей в формат нерабочих дней».

«Обращаемся к каждому потребителю с просьбой внимательно отнестись к текущей ситуации и не задерживать оплату счетов за потребленные энергоресурсы», — заявил Запруднов.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ухудшении ситуации в столице, передает RT. Со следующей недели в столице будет введен пропускной режим. Временно на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. В случае необходимости ограничения будут продлеваться.

Еще несколько регионов в пятницу усилили ограничения. В частности, как передавала «Газета.ру», в Подмосковье со следующей недели в области остановят строительство школ, детских садов и домов, усилят работу полиции, Росгвардии и ГИБДД, а также поэтапно введут режим пропусков.

Кроме того, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ужесточить режим самоизоляции и начать штрафовать всех нарушителей режима, особенно пожилых людей. При этом он добавил, что считает «юридических эквилибристов», пытающихся «высказывать мнение», «врагами общества».