Ученики растрогали педагога до слез необычным флешмобом в Подольске

Москва, 10 апреля. Ученики младших классов одной из подмосковных школы устроили необычный флешмоб во время дистанционного урока, который до слез растрогал их учительницу.

Учащиеся 4 «А» класса школы № 18 имени Подольских курсантов оделись в одинаковые футболки с надписью: «Ирина Михайловна, вы — классная». Некоторые школьники подготовили специальные плакаты с такой же подписью. Когда учительница начала видеоурок, ребята хором прокричали хвалебную реплику в адрес педагога.

«Я очень рада вас видеть! Я вас очень люблю и скучаю. Мои хорошие!» — сказала учительница.

Дети сказали, что тоже очень скучают за педагогом и назвали ее самой лучшей, передает телеканал «360».

Напомним, что из-за ситуации с распространением опасной коронавирусной инфекции школьников всей страны перевели на дистанционное обучение. Школы и детские сады не работают, закрыты также колледжи и вузы. Ученики продолжают осваивать новый учебный материал удаленно. Учителя проводят уроки при помощи различных образовательных онлайн-сервисов, позволяющих общаться в режиме видеоконференции.