Главный цветочный кот «Аптекарского огорода» сконцентрируется на охоте во время изоляции

Москва, 10 апреля. Главного цветочного кота страны на время режима самоизоляции передали на попечение ландшафтному архитектору Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Артему Паршину. Об этом сообщил директор сада Алексей Ретеюм.

Ретеюм сообщил, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом «Аптекарский огород» закрыт для посещения, но кота на время передали в надежные руки. Артем Паршин регулярно кормит четвероного друга, однако кот все равно периодически выходит поохотиться.

«Он еще недавно в благодарность за его постоянное кормление принес кассирам мышку», — сообщил Ретеюм.

Ретеюм рассказал, что животное заметно расслабилось от чрезмерной ласки и внимания. Он отметил, что большую часть времени кот проводил в уютной и комфортабельной коробке, которую соорудили на территории сада специально для него. Теперь же у Главного цветочного кота будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на ловле мышей, передает РИАМО.

«Поэтому думаю, что сейчас должен чуть-чуть перестать настолько расслабляться», — добавил Ретеюм.

Напомним, что живущие на территории «Аптекарского огорода» цветочные коты являются потомками царских котов времен Петра I.