Медикам предоставили бесплатное проживание в отелях в Москве

Москва, 10 апреля. Врачи, борющиеся с распространением коронавирусной инфекции, смогут бесплатно жить, питаться и получать ряд других услуг в столичных отелях. Речь идет о гостиницах, расположенных вблизи больниц. Об этом заявил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что медики сегодня находятся на передовых позициях борьбы с новой опасной инфекцией. Их профессионализм и самоотверженность позволяют сдерживать пиковую нагрузку на систему здравоохранения.

«Наш долг — обеспечить им максимально комфортные условия для работы и восстановления в этот непростой период. В московских гостиницах, в которых будут размещаться врачи, им создадут все необходимые условия», — заявил Немерюк.

По его словам, принятые меры помогут снизить риски заражения родственников медицинских работников, а также позволят врачам восстанавливаться и набираться сил в комфортных условиях после трудового дня. Отмечается, что в столичных отелях приняты все необходимые меры профилактики заболевания.

Все доступные для размещения отели находятся рядом с медицинскими учреждениями, где проходят лечение заряженные коронавирусом пациенты.