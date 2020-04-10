Строительные работы временно приостановят в Москве из-за коронавируса

Москва, 10 апреля. Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса, исключением стало создание медобъектов и метро. Это следует из указа московского мэра Сергея Собянина.

«Временно приостановить с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020: выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов», — говорится в документе.

Москва остается в России лидером по числу зараженных коронавирусной инфекцией. За все время в столице было зарегистрировано 7822 случая инфицирования, умерли от вируса 50 человек.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стала ухудшаться. Он отметил рост числа заболевших с тяжелой формой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Всего в России выявили свыше 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли более 90 человек.