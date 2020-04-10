Большинство организаций в Москве закроют на неделю

Москва, 10 апреля. В Москве временно на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. В случае необходимости ограничения будут продлеваться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно указу столичных властей, работу продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации. Ограничения не коснутся также правоохранителей, органы власти предприятия связи и транспорта, СМИ.

Им предписано перевести как можно большее число сотрудников на дистанционный режим.