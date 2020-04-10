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Большинство организаций в Москве закроют на неделю

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Большинство организаций в Москве закроют на неделю

Москва, 10 апреля. В Москве временно на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. В случае необходимости ограничения будут продлеваться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно указу столичных властей, работу продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации. Ограничения не коснутся также правоохранителей, органы власти предприятия связи и транспорта, СМИ.

Им предписано перевести как можно большее число сотрудников на  дистанционный режим.

Большинство организаций в Москве закроют на неделю

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