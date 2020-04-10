Большинство новых пациентов с коронавирусом в столице младше 65 лет

Москва, 10 апреля. За сутки в столице официально зарегистрировано 1124 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных в Москве достигло отметки в 7822 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении говорится, что среди новых инфицированных 43% людей в возрасте от 18 до 45 лет. 36,5% зараженных составляют граждане от 46 до 65 лет. 11,5% зараженных коронавирусом в возрасте от 66 до 80 лет. Пациенты старше 80 лет оставляют 3,5% от общего числа зараженных. Дети — 5,5%.



В оперативном штабе напомнили, что в Москве введены ограничительные меры для борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции, которые продлятся до 1 мая 2020 года. Подчеркивается, что принятые меры призваны сократить число передвижений горожан по столице.

Ранее ФАН сообщал, что в последние дни в столице наблюдается резкий рост числа госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией.