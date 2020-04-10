Ракова сообщила о резком росте числа заболеваний коронавирусной пневмонией

Москва, 10 апреля. В последние дни в столице наблюдается резкий рост числа госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией. В сравнении с прошлой неделей показатели выросли вдвое. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, у 85% госпитализированных пациентов с опасной инфекцией диагностирована пневмония. Нагрузка на городскую систему здравоохранения выросла в разы на фоне увеличения числа тяжелых больных. Ракова подчеркнула, что городские медицинские учреждения и служба скорой помощи функционируют на пределе возможностей, передает НСН.

По имеющейся информации, в больницах столицы проходят курс лечения более 6,5 тысячи пациентов с опасной коронавирусной инфекцией. Эксперты утверждают, что ситуация еще не достигла своего пика и количество больных будет увеличиваться.

Напомним, что по состоянию на утро 10 апреля в столице официально зарегистрировано 7822 случая заражения коронавирусом. В общем по России зафиксировано 11917 инфицированных опасной инфекцией, 94 пациента скончались. Успешно побороли болезнь и были выписаны из больниц 795 человек.