Инфекционную больницу-трансформер в Звенигороде откроют 13 апреля

Москва, 10 апреля. Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде начнет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией уже на следующей неделе. Отмечается, что медучреждение должно стать одним из самых современных центров по лечению инфекционных болезней в стране.

Корпус больницы в Звенигороде начали перестраивать 20 марта и полностью завершили все строительные работы уже через 18 дней. Главный врач больницы Виктор Барсук считает, что подобные показатели являются уникальными. России удалось обойти даже Китай, оперативностью и профессионализмом которого восхищался весь мир.

«В Звенигороде за пару недель успели снести все внутри и выстроить заново. Это не просто здание, а два корпуса на семь и три этажа. Всего в больнице будет 554 койки», — заявил Барсук.

В первом корпусе смогут расположиться 114 пациентов. В отделение реанимации находятся 35 коек, но их количество можно будет расширить, если ситуация будет требовать, передает телеканал «360».

«На втором и третьем этажах — 70 боксированных коек, выполненных по всем стандартам. В любое время мы можем из 79 коек развернуть моментально 79 реанимационных коек. Также мы можем, если не будет тяжелых больных, из реанимации сделать обычные боксированные палаты», — рассказал врач.

Инфекционные боксы будут оснащены индивидуальными вытяжками, видеонаблюдением и телевизорами. В отделении реанимации будет 29 мест с аппаратами искусственной вентиляции легких. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил открыть больницу-трансформер в понедельник, 13 апреля.

Отмечается, что работать с пациентами будут профессионалы высокого уровня, которых привлекают со всех регионов России. В больнице уже есть два реаниматолога, пять врачей и 12 медицинских сестер. Такого состава будет достаточно для открытия медучреждения, но в дальнейшем придется привлекать дополнительных специалистов.