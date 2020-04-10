Нарушителя карантина на автомобиле задержали в Москве

Москва, 10 апреля. Представители контролирующих органов задержали на пересечении МКАД и Щелковского шоссе недобросовестного водителя, который нарушил режим карантина в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В результате совместного рейда нескольких спецслужб столицы был задержан мужчина, который 22 марта поступил в стационар НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с коронавирусной инфекцией. Он был выписан из больницы 4 марта и должен был находиться на домашнем карантине до 18 апреля, передает РИАМО.

Транспортное средство нарушителя отправили на спецстоянку, а самого мужчину доставили в больницу в сопровождении полицейских.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве был введен для борьбы с распространением опасной коронавирусной инфекции. Ограничительные меры действуют до 1 мая. Горожанам настоятельно рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости.