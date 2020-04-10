В Москве задержали мошенников, продававших фальшивые тесты на коронавирус

Москва, 10 апреля. Полицейские задержали в Москве мошенников, пытавшихся продать 350 фальшивых тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Операцию по обезвреживанию злоумышленников провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве.

Полицейские установили, что на одной из торговых площадок в Сети опубликовано объявление о продаже тестов на COVID-19.

«В дальнейшем при попытке сбыта 350 единиц заявленной продукции по цене 2,3 тыс. рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все тесты изъяты и направлены на исследование, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

По последним данным, в Москве зарегистрировано свыше 7,8 тысяч заболевших пневмонией нового типа, 350 из них уже выздоровели, 50 пациентов скончались. За последние сутки в столице выявлено еще 1,1 тысячи случаев заражения COVID-19.