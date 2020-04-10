В Москве впервые за сутки заразились коронавирусом больше 1000 человек

Москва, 10 апреля. В столице суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией впервые превысила порог в 1000 человек. Опасной инфекцией в Москве заразились 1124 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении говорится, что среди жителей Подмосковья зарегистрированы 182 случая заражения коронавирусом.

Всего в России за сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах, 18 пациентов скончались. Таким образом, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 11 917 человек.