Еще 37 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве

Москва, 10 апреля. За сутки 37 человек с коронавирусом были выписаны из медицинских учреждений Москвы. Количество выздоровевших пациентов в столице возросло до 350 человек. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, все пациенты успешно прошли необходимый курс лечения. Те люди, которым нужно оставаться под наблюдением медиков после выписки, получили необходимые рекомендации от врачей. Она напомнила, что после лечения все больные проходят повторное обследование на наличие опасной коронавирусной инфекции, передает «Вечерняя Москва».

На данный момент пациентов с опасной инфекцией принимают в 13 стационарах столицы. Еще ряд медицинских учреждений готовится к развертыванию дополнительных коек для лечения зараженных людей.