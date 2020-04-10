Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде в пятницу

Москва, 10 апреля. Высокая облачность и осадки в виде небольшого дождя ожидаются в Москве и области 10 апреля. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в столице будут фиксировать от плюс 8 до 10 градусов, в области воздух прогреется до плюс 13 градусов, передает РИАМО.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду, местами порывы воздушных масс — до 14 метров в секунду. Погода в регионе начинает входить в климатические рамки первой декады апреля, что повлечет за собой небольшое похолодание.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что апрель будет чрезвычайно противоречивым. По его словам, обманчивое тепло будут сменять снег и холод, передает «Вечерняя Москва».