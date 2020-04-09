Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мужчина сжег четыре машины во дворе дома на северо-востоке Москвы

31
0 Оставить комментарий

Мужчина сжег четыре машины во дворе дома на северо-востоке Москвы

Москва, 9 апреля. Пьяный 36-летний мужчина сжег четыре автомобиля на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По имеющимся данным, инцидент произошел во дворе одного из домов на проспекте Мира. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег один автомобиль, но пламя быстро перекинулось на припаркованные рядом авто. Всего пострадали четыре машины, общий ущерб от хулиганских действий оценили в три миллиона рублей, передает Kp.ru.

Правоохранители задержали преступника, им оказался ранее судимый 36-летний мужчина. На допросе хулиган не смог объяснить мотивы своего поступка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Новости партнеров

Новости партнеров