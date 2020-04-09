Мужчина сжег четыре машины во дворе дома на северо-востоке Москвы

Москва, 9 апреля. Пьяный 36-летний мужчина сжег четыре автомобиля на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

По имеющимся данным, инцидент произошел во дворе одного из домов на проспекте Мира. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег один автомобиль, но пламя быстро перекинулось на припаркованные рядом авто. Всего пострадали четыре машины, общий ущерб от хулиганских действий оценили в три миллиона рублей, передает Kp.ru.

Правоохранители задержали преступника, им оказался ранее судимый 36-летний мужчина. На допросе хулиган не смог объяснить мотивы своего поступка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».