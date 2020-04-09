Нарушивших карантин автомобилистов в Москве будут жестко штрафовать

Москва, 9 апреля. Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на своих машинах, будут штрафовать в Москве ‪с пятницы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что наказывать будут всех автовладельцев подряд.

В интервью РИА Новости Собянин отметил, что по Москве ездят машины тех, кто должен сидеть на карантине. Штрафы будут выписываться только тем, кто находится на официальном карантине (зараженные COVID-19 на домашнем лечении, их близкие, контактировавшие и вернувшиеся из зарубежных поездок).

«Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали», — отметил мэр столицы.

Однако теперь, уточнил он, когда приняты федеральные законы и поправки в региональное законодательство, штрафы могут накладываться в автоматическом режиме.

«Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, <...> мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать», — подчеркнул Собянин.

Напомним, штрафы за нарушение режима самоизоляции были введены в столице в начале апреля. Горожанам разрешено покидать свои дома только в экстренных случаях, а также для того, чтобы сходить за продуктами или в аптеку. Также разрешается выгуливать домашних питомцев и выбрасывать мусор.

В четверг столичные суды выписали штрафы первым нарушителям режима самоизоляции. Беззаботные прогулки по Москве в период эпидемии коронавируса обошлись горожанам в 15 тысяч рублей.