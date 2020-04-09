Росгвардейцы организовали донорскую акцию в Подмосковье

Москва, 9 апреля. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии стали участниками организованной ведомством донорской акции «От сердца к сердцу» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

Отмечается, что акция приурочена к Национальному дню донора, который традиционно отмечают в России 20 апреля. Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, доступ в учреждения службы крови затруднен, чтобы обеспечить больных кровью было приято решение провести Дни донора среди сотрудников силового ведомства.

Первыми кровь сдали бойцы регионального спецподразделения ОМОН «Пересвет». В акции приняли участие порядка 50 правоохранителей. Их усилиями банк донорской крови за один день был пополнен почти на 25 литров, передает РИАМО.

Забор крови производили медики мобильных бригад Московской областной станции переливания крови. Они прибыли на базу подразделения с передвижным спецоборудованием. Отмечается, что перед проведением процедуры были приняты все профилактические меры безопасности.

«Мы знаем, что в больницах находится много людей, которые нуждаются в компонентах и препаратах крови. И мы им можем помочь», — отметил командир спецподразделения полковник полиции Андрей Карявин.

Собранная кровь будет отправлена не только в подмосковные медицинские учреждения, но и другие регионы России. 15 и 20 апреля проведут еще два мероприятия по забору крови.