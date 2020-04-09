Воробьев ввел несколько новых мер против коронавируса в Подмосковье

Москва, 9 апреля. Прилетающих из других регионов в Подмосковье людей будут по согласованию доставлять к месту жительства для карантина или самоизоляции. Об этом говорится в новом постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева об усилении мер по борьбе с коронавирусом.

Также в новом документе говорится о том, что волонтеры, работающие во время эпидемии коронавирусной инфекции, смогут бесплатно передвигаться на городском и пригородном транспорте на территории региона, передает РИАМО.

Кроме того, губернатор временно закрыл для свободного посещения кладбища на территории Подмосковья. Исключения составляют похоронные церемонии.