Суд выписал первые штрафы за нарушение изоляции в Москве

Москва, 9 апреля. Столичные суды выписали штрафы первым нарушителям режима самоизоляции. Беззаботные прогулки по Москве в период эпидемии коронавируса обошлись горожанам в 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Так, Коптевский суд доказал вину одного из жителей Подмосковья, который посетил столицу без обоснованной причины.

В Преображенском суде рассмотрели дело москвички, которую правоохранители застали на спортивной площадке во время действия режима самоизоляции. Женщина нарушила существующие предписания, которые запрещают горожанам находиться дальше чем в 100 метрах от своего дома, передает телеканал «360».

Щербинский суд оштрафовал еще семь нарушителей, которые пребывали вдалеке от места жительства без подтвержденных оснований. Отмечается, что во всех случаях суд назначил штрафы в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, что штрафы за нарушение режима самоизоляции были введены в столице в начале апреля. Горожанам разрешено покидать свои дома только в экстренных случаях, а также для того, чтобы сходить за продуктами или в аптеку. Также разрешается выгуливать домашних питомцев и выбрасывать мусор.