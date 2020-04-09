Собянин временно закрыл кладбища для свободного посещения в Москве

Москва, 9 апреля. Столичные кладбища будут открыты только для похоронных церемоний и оформления соответствующих бумаг на их проведение. Данное решение было приятно из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что ограничительные меры, касающиеся посещения кладбищ, будут действовать до окончания режима повышенной готовности. Столичный градоначальник попросил горожан отнестись к его решению с пониманием.

Подчеркивается, что кладбища также будут закрыты перед Вербным воскресеньем.