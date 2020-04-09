Ученые назвали причину появления новых вирусов

Москва, 9 апреля. Изменения окружающей среды под влиянием деятельности человека способствуют появлению новых вирусов. Об этом говорится в исследовании группы ученых, которое было опубликовано в журнале Royal Society Publishing.

Изучив особенности адаптирующихся к организму человека вирусов, ученые пришли к выводу, что в природе существует три категории потенциально опасных животных. Наибольшую опасность представляют одомашненные млекопитающие, на которых приходится в восемь раз больше опасных инфекций, чем на их диких сородичей.

Также следует опасаться животных, которые хорошо изучили поведенческие особенности человека. Отмечается, что урбанизация привела к уменьшению разнообразия животных на Земле, однако некоторые виды приспособились гораздо лучше других. В их число вошли грызуны, летучие мыши, а также приматы.

В третью группу вошли дикие виды животных, популяция которых уменьшилась или оказалась на грани вымирания из-за охоты, торговли и изменений среды обитания. Исследователи полагают, что такие животные переносят в два раза больше заразы, чем виды, популяция которых уменьшается по иным причинам.

Ранее сообщалось, что в группе риска заражения коронавирусной инфекцией находятся кошки и хорьки, передает «Вечерняя Москва».