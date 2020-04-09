В Сети появилось видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве

Москва, 9 апреля. В Сети появилось видео с места взрыва в бизнес-центре Москвы. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На снятых кадрах видно, что из-за взрыва на восьмом этаже здания не осталось ни одного целого окна. Также в результате инцидента пострадали припаркованные возле бизнес-центра автомобили.

Напомним, что хлопок прогремел на 2-й Брестской улице в бизнес-центре «Панорама».

По предварительной информации, в помещении бойлерной взорвался водонагреватель, после чего вспыхнул пожар на площади 5 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание.

Представители Следственного комитета РФ заявили, что в результате ЧП пострадали два человека.