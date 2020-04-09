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Названа причина возгорания в бизнес-центре в Москве

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Названа причина возгорания в бизнес-центре в Москве

Москва, 9 апреля. Взрыв бойлера стал причиной возгорания в бизнес-центре «Панорама» в Москве, сообщили в экстренных службах города.

«Причина — взрыв бойлерного оборудования на восьмом этаже», — говорится в заявлении.

Пожар произошел в здании, расположенном на 2-й Брестской улице. Ранее сообщалось, что водонагреватель взорвался в здании одного из бизнес-центров. Пожар охватил территорию площадью пять квадратных метров. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося ЧП.

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Источник: РИА Новости
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