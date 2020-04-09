В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших после хлопка в бизнес-центре Москвы

Москва, 9 апреля. Мощный хлопок прогремел в бойлерной бизнес-центра в Москве. В помещении начался пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Москве в своем аккаунте в Twitter.

По имеющимся данным, чрезвычайное происшествие случилось на 10 этаже здания на 2-й Брестской улице. По предварительной информации, водонагреватель взорвался в здании одного из бизнес-центров. В результате инцидента в помещении бойлерной начался пожар на площади 5 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Посетителей эвакуируют из здания.

Информация о пострадавших не поступала.