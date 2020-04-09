Еще 14 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

Москва, 9 апреля. Еще 14 человек с коронавирусной инфекцией выписались из больниц в Подмосковье. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с опасной инфекцией в Московской области.

Отмечается, что пациенты покинули медицинские учреждения после того, как прошли повторные исследования на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Так, на сегодняшний день в Подмосковье полностью вылечились от коронавируса уже 66 человек.

По данным на 8 апреля, в Московской области официально зарегистрировано 549 случаев заражения опасной инфекцией. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожан убедительно просят не покидать место жительства.