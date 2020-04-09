СК назвал возможные причины возгорания в доме престарелых в Москве

Москва, 9 апреля. Следствие считает неисправность электропроводки наиболее вероятной причиной пожара в частном доме престарелых на западе Москвы. Об этом заявила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

В ведомстве подчеркнули, что также рассматривают в качестве версии неисправность котла отопления, передает телеканал «360».

На момент возгорания в здании находились 48 постояльцев и пять сотрудников учреждения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что пожар в доме престарелых «Третий возраст» произошел 8 апреля. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Пламя охватило 300 квадратных метров площади. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 16 человек, четыре человека погибли. Возгорание удалось ликвидировать.