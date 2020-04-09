Среди новых зараженных коронавирусом в столице больше половины младше 45 лет

Москва, 9 апреля. Количество инфицированных коронавирусной инфекцией пациентов за сутки увеличилось на 857 человек в Москве. Всего в столице официально зарегистрировано 6698 зараженных опасной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по коронавирусу.

Отмечается, что 47% новых зараженных, люди в возрасте от 18 до 45 лет. Пациенты возрастом от 46 до 65 лет составляют 35% от общего числа заболевших за последние сутки. 11% человек в возрасте от 66 до 80 лет и 4% те, кто старше 80 лет. Среди них также 3% детей.

В оперативном штабе напомнили, что до 1 мая граждане всех возрастов обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать место жительства. Ограничительные меры были введены для того, чтобы люди меньше передвигались по городу.