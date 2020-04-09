Еще 43 пациента с коронавирусом вылечились в Москве

Москва, 9 апреля. За сутки 43 человека с коронавирусной инфекций выписались из медицинских учреждений Москвы. Так, общее число поборовших заболевание пациентов увеличилось в столице до 313. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что перед выпиской все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации от медиков.

По данным на 8 апреля, на территории России официально зарегистрированы 8672 случая заражения коронавирусной инфекцией. Самое большое число заражений зафиксировано в Москве – 5841 случай.