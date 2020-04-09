Москвичам пообещали облачную погоду и до 17 градусов тепла в четверг

Москва, 9 апреля. Погода в столице обещает быть облачной и без осадков. Столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 17 градусов. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, в области столбики термометров будут фиксировать плюс 12-17 градусов. Скорость западного ветра будет достигать 10 метров в секунду.

К середине дня атмосферное давление достигнет отметки в 745 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

Синоптики отмечают, что отказ от вредных привычек поможет снизить влияние погодных условий на организм человека. Хорошим подспорьем в укреплении здоровья станут занятия спортом и дыхательные упражнения, которые можно проводить в домашних условиях.