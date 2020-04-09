Родственники постояльцев горевшего дома престарелых не могут выяснить судьбу близких

Москва, 9 апреля. Родственники постояльцев пансионата для пожилых людей и пенсионеров «Третий Возраст» на западе Москвы, где в среду в результате пожара погибли четыре человека, не могут получить никакую информацию о состоянии своих близких, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Постояльцев дома престарелых, где в среду возник пожар, перевели в здание, расположенное рядом. Сейчас к зданию должны подъехать автобусы, которые развезут пострадавших. Однако куда конкретно, на данный момент неизвестно.

Около здания собираются родственники постояльцев пансионата. Они пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию о состоянии своих близких но пока безуспешно. По словам собравшихся, они пытались звонить руководству дома престарелых, чтобы узнать — живы ли их родные. Однако там сообщили, что ничего не известно и бросили трубку.

В итоге люди ждут у стен пансионата, не зная, живы ли их родные.

По их словам, сначала их хотели запустить в здание, но, сославшись на карантин из-за пандемии коронавируса, все же оставили ждать на улице. Родственники постояльцев сильно волнуются, кричат и требуют пустить их к близким.

Напомним, около половины десятого вечера на цокольном этаже дома престарелых на 3-ей Мякининской улице, 12, возник пожар. На верхних этажах, предварительно, открытого огня не было, но здание заволокло дымом. В 22.13 пожар был локализован. Спасателям пришлось вынести нескольких человек из здания.

При пожаре погибло два человека. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Всего в результате случившегося пострадали десять человек. Позднее стало известно, что в больнице скончались двое пострадавших. Таким образом, число жертв возгорания достигло четырех человек.

По словам источника ФАН в экстренных службах региона, вероятной причиной пожара стало возгорание электрокабеля, которое произошло из-за короткого замыкания.

Отметим, источник ранее сообщил о нарушениях в загоревшемся доме престарелых. Во время разговора спасателей по рации между собой было слышно, что в здании не было плана эвакуации при пожаре. В итоге пожарным пришлось работать буквально на ощупь в условиях сильнейшего задымления.