Возросло число жертв пожара в доме престарелых на западе Москвы

Москва, 9 апреля. В больнице скончались два человека, пострадавшие при пожаре в здании пансионата для пожилых людей и пенсионеров «Третий Возраст» на западе Москвы. Таким образом число жертв возгорания достигло четырех человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, «двое пострадавших скончались в больнице».

Федеральное агентство новостей сообщало, что при пожаре в пансионате для пожилых людей «Третий Возраст» на 3-й Мякининской улице погибло два человека. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Всего в результате случившегося пострадали десять человек.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил вероятную причину пожара в доме престарелых. По предварительным данным, произошло возгорание электрокабеля из-за короткого замыкания.