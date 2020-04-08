Источник сообщил о нарушениях в загоревшемся доме престарелых в Москве

Москва, 8 апреля. В здании пансионата для пожилых людей и пенсионеров «Третий Возраст» на западе Москвы, где в среду вечером во время пожара погибли два человека, по предварительным данным, отсутствовал план эвакуации. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

На месте происшествия побывал корреспондент ФАН. Во время разговора спасателей по рации между собой было слышно, что в здании не было плана эвакуации при пожаре. В итоге пожарным пришлось работать буквально на ощупь в условиях сильнейшего задымления.

Ранее ФАН сообщал, что при пожаре в пансионате для пожилых людей «Третий Возраст» на 3-й Мякининской улице погибло два человека. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Всего в результате случившегося пострадали десять человек.

По словам находящегося на месте корреспондента ФАН, спасатели находятся внутри здания — обходят этажи, вскрывают палаты и смотрят, есть ли еще погибшие и раненные. Находящихся на верхних этажах людей эвакуируют с помощью подъемников.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил вероятную причину пожара в доме престарелых. По предварительным данным, произошло возгорание электрокабеля из-за короткого замыкания.