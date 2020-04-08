Названа вероятная причина пожара в доме престарелых на западе Москвы

Москва, 8 апреля. Установлена предварительная причина пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах региона.

На данный момент пожар в здании удалось ликвидировать.

«Возгорание электрокабеля. Вероятно, что произошло замыкание», — озвучил источник предварительную версию возникновения пожара.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о пожаре на 3-ей Мякининской улице, 12, поступило в 21.24. Первые прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в четырехэтажном здании произошел пожар на цокольном этаже. Из здания были эвакуированы 50 человек, трое спасены. В 22.13 пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что спасателям пришлось вынести нескольких человек из здания дома престарелых. Наверху, где непосредственно находятся пожилые люди, было зафиксировано только задымление, открытого огня не было.