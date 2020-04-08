Спасатели выносят людей из горящего дома престарелых на западе Москвы

Москва, 8 апреля. Спасатели выводят и выносят пожилых людей из дома престарелых на западе Москвы, где вечером в среду произошел пожар, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах региона.



Согласно уточненной информации, возгорание произошло в подвале здания дома престарелых на 3-й Мякининской улице. Наверху, где непосредственно находятся пожилые люди, зафиксировано только задымление.

«Людей сейчас выводят и выносят на улицу спасатели», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме престарелых, расположенном на 3-й Мякининской улице. Пожар тушат по повышенному номеру сложности.