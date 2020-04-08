Собянин пообещал оказать адресную поддержку москвичам

Москва, 8 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал адресную поддержку горожанам, которые лишились работы из-за коронавируса. Об этом он написал в личном блоге.

Глава города отметил, что власти ввели достаточно жесткие меры по борьбе с вирусом. Однако нельзя забывать об экономике региона.

«Естественно, в нынешних условиях все технологические процессы должны подчиняться строгим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности», — написал Собянин.

Он добавил, что строительство транспортной инфраструктуры и большие проекты благоустройства города останавливать нельзя. Необходимо сохранить рабочие места.

Собянин пообещал поддержку москвичам, которые попали в сложную ситуацию не по своей вине. С 9 апреля начнут выплачивать компенсацию тем, кто потерял работу. В Москве выплата составляет 19,5 тысяч рублей.

Мэр поручил упростить схему получения компенсации по безработице. С момента подачи заявления и получения средств должно пройти не более 5 дней. Оформлять пособие разрешили через электронные сервисы.

Собянин призвал представителей бизнес-сообщества быть солидарны с работниками. Не стоит сокращать доходы сотрудников, если есть возможность их поддержать, резюмировал глава города.

Напомним, что за последние сутки в Москве выявили 660 новых случаев коронавируса. Число заболевших увеличилось до 5841 человека.