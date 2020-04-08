Избитый в московской аптеке историк Назаров рассказал подробности инцидента

Москва, 8 апреля. Историк Владислав Назаров рассказал подробности нападения в одной из московских аптек. Пожилой россиянин провел в реанимации два дня.

Инцидент произошел в конце марта. Назаров заявил, что почти ничего не помнит о нападении. По его словам, он занял очередь, а потом решил посмотреть, работают ли другие фармацевты.

Когда вернулся — на его место встал еще один посетитель. Конфликт закончился нокаутом.

«Я попытался встать между ним и окошком. По ощущениям, был удар в ногу, а потом — в челюсть. Удар поставленный», — рассказал 81-летний историк, его слова передает телеканал «360».

Сотрудники аптеки вызвали скорую и сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Пожилого москвича госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Назаров добавил, что два дня находился в реанимации в тяжелом состоянии. Последние снимки МРТ показали положительную динамику, поэтому ученого выписали из больницы. Сейчас он находится дома.

Полиция установила личность нападавшего, сотрудники Следственного комитета начали проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в московской квартире неизвестные напали на бывшего солиста популярной группы «На-На» Валерия Юрина. Музыкант получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Личности нападавших Юрин раскрывать не стал.