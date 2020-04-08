Мишустин разрешил полиции штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции

Москва, 8 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и московского правительства, которое позволит штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Москвичей, которые нарушат режим самоизоляции, будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Те, кто выехал в город на транспорте, будут оштрафованы на пять тысяч рублей.

Штраф за повторное нарушение составит пять тысяч рублей.

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране, по состоянию на 8 апреля, число заболевших составило 8672 человека, сообщила «Вечерняя Москва». За весь период число летальных исходов составило 63.