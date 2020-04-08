Весеннюю охоту запретили в Подмосковье из-за коронавируса

Москва, 8 апреля. Любительскую и спортивную охоту на водоплавающую и лесную дичь запретили в Подмосковье, сообщили в областном Минсельхозе.

Данная мера направлена на обеспечение режима самоизоляции, рассказал глава ведомства Андрей Разин. В Подмосковье зарегистрированы почти 400 тысяч охотников.

Охота весной очень популярна, обычно она начинается в середине апреля. Но в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу охоту отменили, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным синоптиков, 8 апреля воздух в Московской области прогрелся до 14-17 градусов. Местных жителей попросили соблюдать карантин, несмотря на хорошую погоду. Пикники в парках запрещены, на улицу можно выходить только в случае крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Подмосковье коронавирусом заразились 95 человек. За весь период в регионе скончались от вируса 10 человек.