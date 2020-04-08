Почти сто человек в Подмосковье заразились коронавирусом за сутки

Москва, 8 апреля. Девяносто пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Подмосковье за последние сутки, заявили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с вирусом.

Коронавирус продолжает распространяться в Московской области. Власти ввели в регионе режим самоизоляции, граждан призывают не покидать дома, несмотря на теплую погоду.

Выйти на улицу можно только в случае крайней необходимости — за продуктами и лекарствами в ближайший магазин и аптеку. Выгуливать собаку следует не дальше 100 метров от дома, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Подмосковье коронавирусом заразились 549 человек, 50 полностью выздоровели, десять человек скончались.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни до конца апреля. Оперативные штабы занимаются мониторингом ситуации с коронавирусом, сотрудники Роспотребнадзора дают рекомендации властям регионов, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

Накануне Владимир Путин провел совещание с вирусологами, на котором обсуждался вопрос о самоизоляции. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, карантин остается пока самым эффективным методом в борьбе с коронавирусом.