Москвич избил историка Назарова в очереди в аптеке

Москва, 8 апреля. Известного историка Владислава Назарова избили в аптеке в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 31 марта в одной из столичных аптек. Назаров сначала стоял в очереди, а потом отошел на минуту в сторону. Когда он вернулся, на его месте стоял уже другой мужчина.

Историк сделал замечание, конфликт закончился рукоприкладством. Назаров получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Сейчас пострадавший чувствует себя нормально. Полиция задержала хулигана.