Сидящую на карантине в Москве балерину театра Станиславского обокрали мошенники

Москва, 8 апреля. Балерина Московского музтеатра имени Станиславского лишилась 250 тысяч рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка обратилась в полицию 7 апреля, заявив о мошенничестве. Она рассказала, что была дома на карантине, когда ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка.

Он заверил балерину, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее карты. Мошенник вошел в доверие к жертве и убедил передать ему информацию о банковской карте.

Артистка балета перевела на счет злоумышленника 250 тысяч рублей, пишет KP.Ru.

Аналогичный инцидент произошел в столице с актером театра Ленком Алексеем Жеребцовым, который лишился 165 тысяч рублей.