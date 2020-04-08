Художники в Подмосковье оставили для врачей послание в виде сердца

Москва, 8 апреля. Художники Илья и Максим Демченко поблагодарили медиков, которые борются с эпидемией коронавируса. Они нарисовали гигантское сердце в Подмосковье.

Граффити длиной 30 метров появилось рядом с городом Подольск. Сердце видно с высоты птичьего полета. На выполнение рисунка ушло 35 литров краски.

Братья Демченко занимаются граффити более десяти лет. Обычно они рисуют на стенах многоэтажек, но в этот раз вдохновились флешмобами других уличных художников.

«Врачи должны чувствовать себя героями, которых поддерживает каждый из нас. Распространите это видео, чтобы медики увидели наше «спасибо», — призвали художники, их слова передает телеканал «360».

По последним данным, в Московской области 549 заболевших коронавирусной инфекцией. 50 человек выздоровели, десять скончались. За последние сутки в регионе коронавирусом заразились 95 человек.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков присоединился к флешмобу «Надень маски, Карелия» и призвал жителей региона использовать средства защиты. Эта акция стала популярной в республике.

В Рунете тема коронавируса стала поводом для шуток и вайнов. Ютуберы проводят флешмобы и записывают веселые ролики о том, как живется на карантине.