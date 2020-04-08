Москва, 8 апреля. Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской улице в Москве, момент аварии зафиксировали видеокамеры. Ролик попал в Сеть.

На опубликованных кадрах видно, как на светофоре автомобиль врезается другая машина. Автомобиль по инерции отбрасывает в сторону впереди стоящего каршерингового авто.

По предварительным данным, виновником массового ДТП является таксист, заснувший за рулем. Как передает телеканал «360», Сафронов вместе с братом ехали за продуктами.

8 апреля художнику исполняется 64 года, он готовился к празднику. В момент ДТП Сафронов ударился головой об руль, разбив губу. Он также пожаловался, что у него от удара расшатался зуб.

Во втором автомобиле пострадали два человека, они получили серьезные травмы. Прибывшая на место ДТП скорая госпитализировала пострадавших.

Никас Сафронов родился в Ульяновске в семье потомственного священника. В юности изучал иконопись в Сергиевом Посаде, живопись в Ростовском художественном училище имени Грекова.

Работал главным художником и оформителем для ряда известных российских изданий. Любит отдыхать в Италии и Великобритании, имеет собственность в Москве.

Работы Сафронова часто выставляются в Третьяковской галерее, Эрмитаже и Русском музее. У Сафронова четверо сыновей, включая внебрачного Луку Затравкина, который страдает от лишнего веса.