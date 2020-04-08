Рецидивист в Подмосковье украл иконы и медали у 87-летней пенсионерки

Москва, 8 апреля. Полиция задержала в Павловском Посаде 29-летнего мужчину по подозрению в краже денег и медалей у 87-летней бывшей узницы концлагеря, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Задержанным оказался сосед пенсионерки, который обокрал женщину, когда она находилась в больнице. Он выбил дверь в ее комнату и похитил 55 тысяч рублей, иконы и девять медалей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже, мужчине грозит до 10 лет в тюрьме. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Все похищенное вернули пенсионерке, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве двое грабителей обокрали таунхаус бывшего генерала МВД, который вместе с семьей живет в Америке.