Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

Москва, 8 апреля. Дождь и порывистый ветер ожидается в московском регионе в среду, пишут «Метеоновости». Температура воздуха в столице составит 12-14 градусов тепла.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся от плюс 12 до плюс 17 градусов. Днем погода будет облачной, атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба.

Влажность воздуха составит около 70%, пишет РИАМО. При такой погоде возможно ухудшение самочувствия у людей, которые реагируют на перепады атмосферного давления. Для остальных погода в столице будет комфортной.